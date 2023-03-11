«Не могу сказать, что уровень РПЛ упал» — Промес

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о текущем уровне Российской премьер-лиги.

«Не считаю, что уровень РПЛ снизился. Вы могли видеть, как во втором тайме нам было тяжело забить. Действительно дается очень непросто. Знаю, какой уровень чемпионата был до этого. Играл здесь раньше и не могу сказать, что он упал», — передает слова Промеса Sport24.

Футболист добавил, что рад за хавбека команды Кристофера Мартинса, который забил победный гол в ворота «Факела».

«Спартак» одержал победу над воронежским клубом в матче 19-го тура РПЛ со счетом 3:2.

«Красно-белые» сохранили вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.