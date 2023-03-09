Агент Кейта Бальде: «Он готов помогать «Спартаку» в каждом матче»

Федерико Пасторелло, представитель форварда столичного «Спартака» Кейта Бальде, высказался о перспективах игрока в Москве.

«Он готов помогать команде в каждом матче. Нет никаких сомнений, что рано или поздно Кейта получит свой шанс, потому что он очень усердно работает», — заявил агент сенегальца в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Пасторелло, Бальде находится в хорошей физической форме, постепенно набирая и игровые кондиции.

Напомним, что Кейта Бальде присоединился к «Спартаку» в сентябре прошлого года, проведя лишь три игры в футболке «красно-белых» из-за дисквалификации за нарушения процедуры допинг-контроля.