Соболев: В «Спартаке» нет разделения на русских и иностранцев, атмосфера очень хорошая

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал наличие десяти российских футболистов в основном составе в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

«Обсуждаем ли, что мы самая русская команда после «Ростова»? Нет. Нет такого разделения на русских и иностранцев. Сейчас атмосфера настолько хорошая, все общаются со всеми», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 26-летнего нападающего девять забитых голов и восемь результативных передач в 24 встречах во всех турнирах.

«Спартак» занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидера чемпионата, которым является «Зенит», на пять баллов. Добавим, что у подопечных Сергея Семака есть матч в запасе.