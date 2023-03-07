Орлов: Соболев? Среди российских нападающих Дзюбе нет равных

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артём», — приводит слова Орлова Sport24.

Эксперт заявил, что кто-то говорит о форварде «Спартака» Александре Соболеве, но тот даже не может попасть в основной состав «красно-белых», поэтому в России Дзюбе нет равных.

В нынешнем сезоне Дзюба забил три мяча в трех матчах за «Локомотив». На счету Соболева девять голов и семь ассистов в 23 встречах во всех турнирах.