Павел Мелёшин уверен, что у «Спартака» остались шансы на чемпионство

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос о шансах «красно-белых» завоевать чемпионство в текущем сезоне.

«Уверен, что шансы на чемпионство в РПЛ у «Спартака» еще остаются. Играть еще очень долго, поэтому шансы есть. Судейство с «Уралом»? Не хочу это обсуждать. Я футболист, и моя работа заключается в том, чтобы играть в футбол»,— приводит слова Мелёшина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в 12 матчах за «Спартак», в которых отметился тремя забитыми мячами.

После 18 туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь баллов.