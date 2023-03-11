Гендиректор «Факела»: «Сегодня сражались, претензий к игрокам и судейству нет»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался после поражения команды в матче 19-го тура РПЛ от «Спартака» (2:3).

«Сегодня сражались, как по мне, претензий к игрокам нет. Это было достойное выступление. Вопросов по судейству сегодня нет. Вопросы есть всегда, но можно разбирать любой момент, мы не жалуемся, не плачем как многие другие», — цитирует Асхабадзе ТАСС.

Помимо этого, функционер поблагодарил болельщиков, которые приехали и поддерживали «Факел», команда до последнего пыталась зацепить очки, это дорого стоит.

«Факел» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 14 очков за 19 туров.