Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от 19-го тура РПЛ.

- Какие мысли по матчу «Краснодар» - «Динамо», учитывая, что «быки» сыграли 2:2 с «Торпедо» туром ранее?

- «Динамо» в последнем матче с «Крыльями Советов» одержало победу, но пока не может найти свою игру, хотя состав у команды неплохой. А южане туром ранее потеряли очки в матче с «Торпедо», которое бьется за выживание. По игре «быки» смотрелись неплохо, но с «Динамо» им придется сложно. Расцениваю шансы как равные - победить может любая команда. Тут нет фаворита. Важно, как соперники подойдут к этому матчу.

- «Локомотив» набрал достаточный ход, чтобы на выезде одолеть «Ахмат», или с этим возникнут сложности?

- «Локомотив» хоть и набрал, Дзюба забивает, но «Ахмат» обыграл «Оренбург» в 18-м туре. Плюс в Грозном всем играть сложно. Там огромная поддержка местных болельщиков, да и вообще, «Ахмат» дома играет лучше, чем на выезде. Хозяева, конечно, снова захотят выиграть, и я больше склоняюсь к ничьей, потому что «железнодорожникам» будет архисложно добиться чего-то большего. Не знаю, за счет чего москвичи могут взять три очка. Но гостям терять нечего. С другой стороны, главный тренер грозненцев Сергей Ташуев - очень хороший аналитик и здорово разбирает игру соперников. Поэтому противостояние будет серьезное. Команды наверняка будут играть на контратаках, и тут все будет засвистеть от того, у кого получится забить первым.

- «Спартак» уже отошел от неудачного матча с «Уралом», или это может сказаться на игре с «Факелом»?

- Психологически отошел. «Спартаку» некуда отступать, если у него еще есть надежда на борьбу за золотые медали. Хозяевам надо играть так, как во втором тайме с «Уралом», потому что в первом тайме был не тот футбол, который мы ожидаем от «красно-белых». А что касается предстоящего матча, «Факел» будет играть от обороны, он бьется за выживание, а хозяева предпочтут быстрый футбол. У «Спартака» не должно возникнуть проблем, чтобы набрать три очка.

- ЦСКА не потеряет очки в матче с «Крыльями Советов»?

- Для «армейцев» матч будет сложным. Самарцы имеют в своих рядах Писарского, который забивает, и вообще, они играют интересно, если судить по кубковым матчам с «Динамо». ЦСКА после поражения в Сочи сейчас непросто. Два поражения подряд будут очень болезненными для команды Федотова. Я не могу сказать, что «армейцы» по игре потерпели поражение в 18-м туре. Если бы первые забили, то матч мог сложиться по-другому. А в воскресном матче я ожидаю ничью.

- «Зенит» устроит разгром «Химкам»?

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- Не ожидаю разгрома. «Химки» могут преподнести сюрприз, но «Зенит» сейчас хорош по игре и имеет большой очковый отрыв. Думаю, что питерцы победят на своем поле.

- «Ростов» проиграл «Локомотиву», а теперь примет «Пари НН». Шансов на осечку больше нет?

- У «Ростова» есть проблемы в обороне. Валерий Карпин много говорил об этом. По игре ростовчане неплохо выглядят, но матч с «Локомотивом» показал наличие проблем у команды. Но южанам уже некуда деваться, ведь если они продолжат терять очки, то начнут опускаться все ниже.

- «Сочи» туром ранее выиграл у ЦСКА. С «Оренбургом» проблем не возникнет?

- «Оренбург» бился с «Ахматом», но пока футбол у команды не тот. «Сочи» лучше готов, и кажется мне более интересным по игре. Поэтому склоняюсь к победе хозяев.

- О матче «Торпедо» - «Урал» что думаете?

- После ничьей с «Краснодаром» торпедовцы понимают, что можно соперничать с любой командой. У них получилось добыть очки и забить после стольких неудач. Ребята могут объединиться и навязать свою игру «Уралу». Хотя гости получили долю уверенности после ничьей со «Спартаком», и в субботнем противостоянии я бы поставил на победу екатеринбуржцев. Они мобильнее торпедовцев.

Елена Григорьевская