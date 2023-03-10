Шитов: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство»

Бывший нападающий столичного «Спартака» Владислав Шитов высказался о шансах «красно-белых» на чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Да, конечно, есть шансы на чемпионство. Шансы есть всегда. Будем смотреть, что получится», — заявил футболист самарских «Крыльев Советов» в интервью изданию Sport24.

Напомним, что после 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от петербургского «Зенита» на восемь очков.