Мостовой: «В «Спартаке» легионеры ниже уровнем, чем в «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сравнил легионеров, выступающих в составе московской команды, с иностранцами «Зенита».
По мнению эксперта, в этом компоненте «красно-белые» немного уступают петербуржцам.
«В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Сильного превосходства нет, конечно, но некоторые позиции укомплектованы лучше», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.
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