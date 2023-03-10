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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «В «Спартаке» легионеры ниже уровнем, чем в «Зените»

10 Марта 2023 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
...
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сравнил легионеров, выступающих в составе московской команды, с иностранцами «Зенита».

По мнению эксперта, в этом компоненте «красно-белые» немного уступают петербуржцам.

«В «Спартаке» легионеры немного ниже уровнем, чем в «Зените». Сильного превосходства нет, конечно, но некоторые позиции укомплектованы лучше», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой
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