Агент Бальде: Со временем люди в России привыкнут к Fan ID

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал об отношении к специальному паспорту болельщика (Fan ID).

«В Италии тоже есть Fan ID. Думаю, со временем и в России люди привыкнут к этой системе. Повышение безопасности в долгосрочной перспективе является положительным фактором для всех», — цитирует Пасторелло Sport24.

Представитель футболиста заявил, что Бальде надеется на возвращение болельщиков «Спартака» на стадион, ведь их поддержка очень важна для игрока.

В нынешнем сезоне Бальде принял участие в трех матчах за «красно-белых» и не отметился результативными действиями.