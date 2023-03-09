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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз: «Теоретические шансы у «Спартака» на чемпионство всегда есть»

09 Марта 2023 • 09:52 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Экс-полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз оценил шансы «красно-белых» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, что после 18 туров москвичи занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Футболист выразил разочарование в связи с тем, что в матче 18-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2) «Спартак» потерял очки из-за ошибки судьи. При этом Озбилиз подчеркнул, что шансы на чемпионство «красно-белые» сохраняют всегда.

«Красно-белые» всегда должны играть на чемпионство! Шансы всегда есть, но с таким «Зенитом» за титул будет бороться тяжело», — приводит слова Озбилиза Sport24.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 11 марта против воронежского «Факела». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Араз Озбилиз
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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Комментарии (1)
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Volond
09 Марта 2023 в 10:16
Хорош может уже эти шансы оценивать, пусть играют и стабильность нарабатывают.
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