Кавазашвили: «Спартак» должен разорвать «Факел»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался в преддверии матча 19-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Факелом».

«Легких игр в чемпионате не бывает. Поэтому сейчас, после неудачи с «Уралом», ребята должны выйти и разорвать «Факел», чтобы вернуть уважение к своей игре и к своим коллективным возможностям», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» - «Факел» состоится завтра, 11 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.