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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Дух победителей — это то, что отличает «Спартак» от многих»

09 Марта 2023 • 17:12 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, чем «красно-белые» отличаются от других клубов.

«В чем главная сила «Спартака»? В традициях и истории. Дух победителей — это то, что отличает эту команду от многих. Посмотрите на количество трофеев клуба», — приводит слова Рианчо Legalbet. Специалист добавил, что у «Спартака» большая армия поклонников, ведь за команду болеют по всей стране.

После 18 туров «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 37 набранных очков. 11 марта «Спартак» примет на своем поле «Факел» в рамках 19 тура РПЛ, начало — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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Комментарии (1)
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TEREX
09 Марта 2023 в 17:47
Слепая вера в собственную исключительность, переваливающий за край снобизм и высокомерие, эго на всю вселенную: вот в этом им равных точно нет. В этом весь дух.
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