Рианчо: «Дух победителей — это то, что отличает «Спартак» от многих»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, чем «красно-белые» отличаются от других клубов.

«В чем главная сила «Спартака»? В традициях и истории. Дух победителей — это то, что отличает эту команду от многих. Посмотрите на количество трофеев клуба», — приводит слова Рианчо Legalbet. Специалист добавил, что у «Спартака» большая армия поклонников, ведь за команду болеют по всей стране.

После 18 туров «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 37 набранных очков. 11 марта «Спартак» примет на своем поле «Факел» в рамках 19 тура РПЛ, начало — в 16:30 по мск.