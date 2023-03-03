«Факел» и «Химки» установили рекорд текущего сезона РПЛ по фолам

«Факел» и «Химки» несколько минут назад сыграли вничью (1:1), выдав богатый на фолы матч. Как сообщает статистический портал Opta, команды сфолили в общей сумме 40 раз за 90 с лишним минут матча – это рекорд текущего сезона в РПЛ.

Помимо этого, команды установили антирекорд сезона и по точности передач – она составила всего 58,2%.

Ничья в подвале турнирной таблицы абсолютно ничего не поменяла – все команды как были на своих местах, так и остались, набрав по очку. У «Факела» - 14 баллов и 13 место, «Химки» идут в зоне вылета на 15-м месте с 13 очками.

В следующем туре воронежцы отправятся на непростой выезд в Москву к «Спартаку», а «Химки» поедут в гости к лидеру РПЛ – «Зениту».