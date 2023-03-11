Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Факелом».

- «Спартак» еле вырвал победу у «Факела» в концовке матча. Было ощущение, что хозяева забьют?

- Я до игры не сомневался в победе «красно-белых». Они мощно начали играть, полностью владели преимуществом. Затем последовало расслабление, успокоение. А как только «Спартак» начинает играть в спокойный футбол, за счет класса, у него сразу возникают проблемы. Особенно в обороне, когда там меняются люди. Нет взаимопонимания, и игроки теряются. Так и получилось. Два ляпа и счет сравнялся. Второй тайм проходил с преимуществом «Спартака», но с максимальными усилиями. Хорошо, что так сложилось, и команда смогла реализовать свое преимущество. Но могла и потерять очки, как с «Уралом». Так что недооценка или небольшое расслабление чревато. Надо все время играть собранно, до финального свистка.

- Вас не удивляет, что Абаскаль в стартовом составе выпустил только одного легионера - Промеса, делая ставку на россиян?

- Видимо, иностранцы еще не готовы. Это не значит, что Абаскаль не хочет их выпустить. Просто наши ребята на данный момент лучше готовы. А Промес хоть и тренировался отдельно, единственный из легионеров, кто в полном порядке. Он профессионал, опытный спортсмен.

- Мартинс вышел на замену и забил.

- Вот они потихоньку и должны завоевывать место на поле. Идет борьба за место в составе, и это хорошо. Подбор футболистов достаточный. Просто надо поставить игру. Пока игры, которая могла бы регулярно приносить очки, нет. Это показала и встреча с «Уралом», где спартаковцы чуть не потеряли очки. И здесь тоже чуть не потеряли. Но времени, чтобы выстроить игру, достаточно. Это впереди. Команда борется до конца, играет на победу, показывает комбинационный футбол.

- Но на таком поле особо не покомбинируешь. Это ведь тоже мешает.

- Конечно. Созидать на таком поле тяжело. Но в любом случае, ведя 2:0, надо играть собранно и спокойно и доводить встречу до победы, не прибегая к сверхусилиям. Форы в два мяча с такой командой, как «Факел», должно быть достаточно.

- Снова на поверхности судейский вопрос. Леонид Федун после матча сказал, что арбитры вторую игру подряд крадут гол у Соболева.

Реклама

- Я считаю, что разговоры о судействе, о заговорах – это от лукавого. Нет этого. Если кто-то ошибся, он признается в этом, как Мешков, который после матча заявил, что рано свистнул. Нет сейчас такого, чтобы кого-то плавили, кому-то помогали, что есть какие-то указания. Это все в голове. Это оправдание, которое у меня вызывает раздражение.

- А пенальти в ворота «Спартака» вам не показался сомнительным? Ведь в игре бывает куча таких моментов.

- Никто умышленно это не делает. Есть ВАР, помощники, которые смотрят эпизод по видео. Один судья такие вопросы сейчас не решает. Я к этому отношусь спокойно.

- А Абаскаль нет. Видели его реакцию после игры, когда он выбежал на поле и хотел подойти к Безбородову?

- Он молодой. Ведя 2:0, надо было не сидеть на лавочке, а подсказать, чтобы футболисты спокойно играли. А когда счет стал 2:2, и Абаскаль чуть второй ляп не получил в виде потери очков, сразу задергался. Это его вина. А он стал ее переводить на судью. Это неправильно.

- Квинси Промес забил юбилейный сотый и сто первой мячи. Это не удавалось ни одному легионеру команды. Его можно назвать лучшим иностранцем в истории клуба?

- Конечно. Без сомнения. Он еще много делает полезной работы. Много ассистирует. Промес – душа команды, ее лидер. Помимо футбольного поля, он еще в жизни вносит много положительного. Таких легионеров надо приглашать. Я полностью за то, чтобы ему дали российское гражданство. Он это заслужил, и еще не один год будет помогать «Спартаку».

Елена Григорьевская