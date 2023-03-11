Игорь Федотов: «Кукуляк не должен был звать Безбородова смотреть момент с пенальти в ворота «Спартака»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на назначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом».

Федотов заявил «Чемпионату», что в эпизоде есть вина хавбека «красно-белых» Данила Пруцева, который расставил руки в стороны и попал в игрока «Факела».

«С другой стороны, Кукуляк не должен был звать Безбородова смотреть момент с пенальти в ворота «Спартака». По этим повторам нельзя сказать, что была явная и очевидная ошибка – видео дали, как будто из космоса», — сказал бывшей судья.

Непонятно, куда именно попала рука Пруцева, а главный арбитр Владислав Безбородов изначально показал, что это не пенальти, добавил эксперт.

Встреча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» проходит в эти минуты на «Открытие Банк Арене». За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.