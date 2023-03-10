Прудников: «Жду победы «Спартака» в матче с «Факелом»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле воронежский «Факел».

«Безусловно, жду победы «Спартака» в предстоящем матче. Но москвичам будет непросто», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Факел» состоится завтра, 11 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени. Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков. «Факел», в свою очередь, идёт 14-м, набрав 14 очков в 18 турах российского чемпионата.