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Пятибратов: «Будем играть со «Спартаком» агрессивно, нам нужны три очка»

11 Марта 2023 • 16:25 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Факел
1-й тайм

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Три матча в этом сезоне со «Спартаком» и три поражения. На чем заостряли внимание по итогам тех трех матчей? В чем «Факел» сегодня поменяется?

- Мы старались забыть те матчи, и сегодня  новая история, новая игра. Мы будем играть сегодня агрессивно, нам нужны три очка.

- В связи с этим, с агрессией, сегодня у вас такие изменения в составе: без Гонгадзе, без Акбашева? Почему так?

- У нас есть стратегия на матч. У ребят, которые выйдут на матч с первых минут, имеют задание. Дальше будут плановые замены.

- То, что сегодня на обоих флангах у «Спартака» появляются Промес и Зиньковский, то есть, два дриблера, насколько это проблема?

- Любой футболист «Спартака» - это проблема для соперника, но мы знаем их сильные стороны и готовы к этому.

- Мы посчитали, что если бы вы выигрывали все матчи, в которых вели в счете, то были бы на втором месте. Сегодня если поведете в счете, как изменится игра? Она будет оборонной, или все равно останется агрессия?

- Нам нужно агрессивно играть, нам три очка нужно. А как получится, мы уже посмотрим после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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