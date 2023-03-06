Кто из россиян играет в футбольной Европе

Задумывались ли вы о том, сколько российских футболистов играет в высших дивизионах европейских чемпионатов? Сергей Беседин решил вспомнить всех легионеров из России, уехавших в клубы Европы, а также выяснить, как идут у них дела и что о них говорят. В первой части нашего материала мы рассказываем о футболистах, которые играют в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии и Хорватии.

Италия

Количество российских легионеров: 1

Алексей Миранчук (полузащитник «Торино»)

Личная статистика в этом сезоне: 18 игр, 4 гола, 4 голевые передачи, 1347 минут на поле

Алексей Миранчук является единственным представителем России в итальянской Серии А. Его переход в «Аталанту» получился несколько скомканным, поскольку главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини не давал ему достаточного количества игрового времени. Переход в «Торино» оказался для Алексея глотком свежего воздуха, и теперь никто не сомневается в уровне его мастерства. Он воспрял духом и заиграл так, что его не стесняются хвалить ни главный тренер Иван Юрич, ни партнёры по туринскому клубу, ни даже журналисты:

Иван Юрич (главный тренер «Торино»):

- Мира – наша главная надежда. Я очень доволен его игрой. Он не играл 7 матчей из-за травмы, но сейчас это незаменимый игрок основы, который забивает важные и красивые голы. Он прекрасный человек, с ним приятно работать. Я доволен его работой на поле: он не только раздаёт острые передачи, но и хорош в прессинге.

Демба Сек (игрок «Торино»):

- Мы хорошо дружим с Мирой. Он очень позитивный, общительный. У него классный удар, поэтому на тренировках я стараюсь поучиться у него, как нужно правильно и чётко бить по воротам.

Алессандро Костакурта (бывший игрок «Милана», эксперт Gazzetta dello Sport):

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- Я играл на позиции защитника, поэтому понимаю, как тяжело играть против Миранчука. У него шикарная левая нога. Этот русский парень умеет так наносить резкие и точные удары, что их очень тяжело заблокировать или накрыть. Ему нельзя давать много пространства даже на линии штрафной. Оставь его одного с мячом – и он положит его в сетку, как рукой.

Германия

Количество российских легионеров: 1

Андрей Лунёв (вратарь «Байер»)

Личная статистика в этом сезоне: 1 матч, пропустил 2 гола, 90 минут на поле

А вот у единственного представителя России в Бундеслиге карьера пока складывается далеко не самым лучшим образом. Ещё в августе прошлого года Лунёв провёл на поле всю игру против «Аугсбурга», которая прошла в Леверкузене и завершилась поражением хозяев со счётом 1:2. Эта встреча стала для 30‑летнего голкипера дебютной в сезоне. В том матче Лунёв получил травму сухожилия правого бедра и выбыл из строя на шесть недель. Восстановившись после этого повреждения, российский вратарь потерял место в основном составе и следующие 9 игр в Бундеслиге провёл в запасе. В январе с Андреем случилась ещё одна неприятность – на тренировке он получил травму спины, поэтому уже на протяжении шести последних туров он не попадает в заявку на матчи «Байера» даже в качестве второго вратаря. Получается, что дебютный матч с «Аугсбургом» в августе прошлого года стал для Лунёва пока что первым и последним за немецкий клуб в его карьере.

Хаби Алонсо (главный тренер «Байера»):

- Эндрю мог оставаться играть в России, в зоне комфорта, там, где ему всё привычно, и получать за это хорошие деньги. Но он принял для себя новый вызов, потому что хотел играть в Бундеслиге. Поэтому он приехал в Германию, чтобы доказать самому себе, что он может играть на этом уровне. Мне нравится, как он работает на тренировках, но травмы мешают ему показать полностью свой потенциал.

Патрик Шик (игрок «Байера»):

- На тренировках Эндрю играет так, что складывается впечатление, что для него это если не финал Лиги чемпионов, то точно матч за какой-нибудь трофей. Он прыгает за каждым мячом, старается вытащить каждый удар, просто не жалеет себя. Любому вратарю тяжело после травм возвращаться. Полевых игроков много, а вратарская позиция только одна. Если ты долго не играл после травм, тебя могут выпустить сначала на 5 минут на замену, потом на 10, потом на 15. За это время можно набраться хотя бы психологической уверенности, понемногу возвращаешься к ритму. Но вратаря не будут выпускать каждый раз на короткие замены, поэтому им гораздо тяжелее.

Франция

Количество российских легионеров: 1

Александр Головин (полузащитник «Торино»)

Личная статистика в этом сезоне: 24 игры, 6 голов, 6 голевых передач, 1722 минуты на поле

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Если вы зададитесь вопросом, кто лучший российский футболист, играющий в зарубежных чемпионатах прямо сейчас, то ответ очевидный – это полузащитник «Монако» Александр Головин. В нынешнем чемпионате Франции Головин сыграл за свой клуб 24 игры и принес своей команде 12 результативных действий (6 голов + 6 голевых передач). Специалисты также отмечают, что Александр берёт на себя роль лидера, управляет атаками монегасков, и с каждым днём представить «Монако» без российского легионера всё сложнее и сложнее. Отличной игрой в этом сезоне Головин настолько доказал свою необходимость клубу, что пару недель назад клуб предложил ему переподписать новый контракт до 2026 года. Обожают российского футболиста и болельщики «Монако». Они придумали ему прозвище «Царь» и просто боготворят Александра:

Джонатан Фобре (футбольный журналист, блогер и болельщик «Монако»):

- Головин – это «Царь», просто «Царь», наш «Царь». В этом сезоне он действует на высочайшем уровне. Во всех матчах, которые я видел, он создаёт опасные моменты. Всегда быстрый, мобильный, активный. У него сложился просто отличный дуэт с Кайю Энрике. То взаимодействие, которое показывает российский полузащитник с Энрике и с другими футболистами атаки, просто восхищает. Он обладает шикарной техникой и высококлассными техническими приёмами, которые способны вогнать в ступор любого соперника.

Людовик Жюли (бывший футболист «Монако», эксперт FranceFootball):

- В этом чемпионате российский полузащитник просто великолепен. Он вышел на стабильный уровень без травм, и сейчас сложно представить состав «Монако» без него. Этот полузащитник доказывает вновь и вновь, что он игрок очень хорошего уровня с высоким игровым интеллектом. Головин может создать опасность практически из любой ситуации, если к нему попадает мяч. Он может пробить сам, а может отдать шикарную передачу. С таким футболистом в такой форме монегаскский клуб может ставить самые большие задачи и решать их.

Фабьен Бартез (бывший вратарь «Монако», эксперт FranceFootball):

- Голо набирал форму от матча к матчу и, действительно, прибавил. Он стал более решительным, всё чаще и чаще он берёт на себя роль лидера. Да, в каких-то моментах ему немного не хватает злости и агрессии в игре. Если он добавит ещё и в этих компонентах, то станет просто зверем на поле. С тех пор, как он пришел в «Монако», этот год, беспорно, лучший для него. Главное, чтобы и дальше всё было без травм. Я надеюсь, что до конца чемпионата у него не случится проблем со здоровьем, и тогда мы будем наслаждаться игрой великолепного Голо.

Португалия

Количество российских легионеров: 2

Станислав Крицук (вратарь «Жил Висенте»)

Личная статистика в этом сезоне: 11 матчей, пропустил 15 голов, 2 матча без пропущенных голов, 930 минут на поле

Иван Злобин (вратарь «Фамаликан»)

Личная статистика в этом сезоне: 0 матчей

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В чемпионате Португалии российских легионеров двое, и оба являются вратарями. Пока их карьеры отличаются друг от друга и развиваются разными темпами. Теперь отдельно поговорим о каждом.

Станислав Крицук

Этот футболист не первый раз приезжает в Португалию. Впервые в чемпионат этой страны он приехал в 2012 году и подписал контракт с «Брагой», при этом заглянув ещё в аренду в «Рио Аве» в сезоне 2013-2014. В 2020 году он играл за «Белененсеш», а в 2021-м перешёл свободным агентом в «Жил Висенте». В текущем сезоне Крицук сыграл за свой клуб 11 матчей, в которых пропустил 15 голов. Станислав не играл в начале сезона из-за травмы колена, и первый раз вышел на поле в чемпионате только в конце октября прошлого года, после чего стабильно застолбил за собой место в основе и провёл всё игровое время в 11 матчах подряд. Но в начале февраля форвард получил травму в матче с «Фамаликаном» и вынужденно попросил замену на 30-й минуте матча. Сейчас он снова в лазарете команды и вынужден лечиться.

Даниэл Соуза (главный тренер «Жил Висенте»):

- Мне очень жаль, что Стас получил такую обидную травму и снова вынужден лечиться. Он пропустил начало чемпионата тоже из-за травмы, но сумел вернуться и воспользоваться шансом, который я ему предоставил. В тех матчах, в которых он сыграл, у меня нет к нему претензий. Он нас выручал как мог и доказал своё место в основном составе. Что будет дальше, сейчас мне сложно сказать. У нас есть и второй хороший вратарь Эндрю. Он тоже ждал своего шанса, пока Стас играл в основе и был нашим первым номером. К сожалению, так устроен футбол и такова специфика вратарской позиции. Невозможно выпустить на поле двух вратарей.

Иван Злобин

Экс-вратарь академии и дубля ЦСКА Иван Злобин в Португалии с 2015 года. Сначала он перешел в «Лейрию U-19», а затем подписал контракт с чемпионом Португалии «Бенфикой» и выступал за дублирующую команду этого клуба. Также на его счету 7 матчей за основную команду «Бенфики», но эти игры Иван сыграл в кубковых турнирах. В «Фамаликане» Злобин с 2020 года. В этом сезоне он не сыграл ни одной игры в чемпионате Португалии, но на его счету есть один отыгранный матч на ноль в Кубке Лиги против «Эшторила», который его команда выиграла со счетом 1:0. Сам Злобин иронично шутит по поводу своего игрового времени и единственного матча, который он пока сыграл:

- Возможно, в вашем городе пойдёт дождь или наоборот. Ведь мне посчастливилось сыграть первую официальную игру в этом сезоне. Если честно, то я не надеялся, что буду играть. Плюс в начале недели простудился и хотел отпроситься домой на пару дней, но что-то внутри не позволило мне “косить” … но так хотелось. А по итогу во время тренировочного процесса тренер дал понять, что на эту игру я буду в стартовом составе. Тут я и решил, что надо вылечиться любыми способами, то есть надёжным и незаменимым терафлю. К игре я подошёл здоровым и в хорошей физической форме. Теперь немного о самом матче. Эмоции переплетены как в песне у Oxxxymiron. Мы выиграли. Команда довольна, потому что уже соскучились по победам. Я сыграл надёжно в плане оборонительных действий, чему рад. Но есть моменты, которые нужно улучшать, особенно игру в атаке в длинную передачу после приёма паса от защитников. Clean sheet без особо опасных ударов по воротам. Я, если честно, не против такого расклада. Но это футбол. Никогда не знаешь, что тебя ожидает в следующей ситуации.

Хорватия

Количество российских легионеров: 1

Михаил Меркулов (защитник «Риеки»)

Личная статистика в этом сезоне: 0 игр

Михаил Меркулов перешёл в чемпионат Хорватии в 2021 году. Он честно признался, что его переход из «Рубина» в «Риеку» существенно отразился на его личном заработке. В хорватском клубе его зарплата в три раза меньше по сравнению с тем, что он получал, когда играл за казанский «Рубин». Однако Михаилу очень нравится Хорватия в плане удобств, комфорта, красоты природы, менталитета местных людей и того, как в целом устроена жизнь на бытовом уровне. Однако в плане футбола у Меркулова дела в новом клубе задались не очень хорошо. Начиная с 1 августа 2021 года, российский защитник сыграл всего лишь 4 матча за «Риеку» в чемпионате Хорватии и провёл в них на поле чуть больше 150 минут. Есть на его счету ещё два матча в Кубке Хорватии, в которых он даже отметился забитым голом. Но сыграть за один год и семь месяцев всего лишь шесть официальных матчей во всех турнирах – не самое лучшее продолжение карьеры для футболиста, который попадал в расширенный список кандидатов в сборную России Станислава Черчесова.

Сергей Беседин, специально для Euro-Eootball.Ru