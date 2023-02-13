Осинькин рассказал, почему в «Крыльях» не хотели подписать Дзюбу

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему его клуб не претендовал этой зимой на Артёма Дзюбу. 34-летний форвард, напомним, был в статусе свободного агента более трёх месяцев, но на прошлой неделе наконец связал себя контрактом с новым клубом – московским «Локомотивом».

«Нет смысла иметь трёх-четырёх игроков на одну позицию. Предлагал ли Дзюба свои услуги «Крыльям»? До меня не доходило. Плюс мы очень быстро закрыли сделку по Сычевому», - цитирует Осинькина «Чемпионат».

«Крылья Советов» зимой пополнились лучшим бомбардиром РПЛ – Владимиром Сычевым.