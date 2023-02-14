За защитником «Динамо» Сазоновым следят в европейских топ-клубах

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов стал объектом внимания со стороны неназванных европейских топ-команд. Об этом порталу Sport24 заявил Дмитрий Гафин, являющийся членом совета директоров московского клуба.

«Да, Саба привлёк внимание скаутов из серьезных европейских клубов, интерес к игроку действительно есть. Но есть нюанс – интерес к нему был и тогда, когда Сазонов еще только становился игроком «Динамо», - пояснил Гафин.

Как добавил функционер, московский клуб конкурировал за игрока с испанским «Эспаньолом».

Саба Сазонов – 21-летний грузинский и российский футболист, выступающий в московском «Динамо» с прошлой зимы. В текущем сезоне он провёл 19 матчей за «бело-голубых» во всех турнирах.