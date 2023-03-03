Бувач – о Сулаквелидзе: «Мы надеемся, что он воспользуется своим шансом»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал обновление контрактного соглашения с Георгием Сулаквелидзе.

«Некоторым игрокам нужно немного больше времени, чтобы развить свои навыки и вырасти в хороших профессионалов. Гео является одним из таких футболистов, и мы надеемся, что он воспользуется своим шансом», - цитирует Бувача пресс-служба клуба.

«Бело-голубые» в данный момент располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе у москвичей находятся 29 очков, что на шесть меньше, чем у идущего третьим «Ростова».

Ближайший матч «Динамо» проведёт на домашнем стадионе с «Крыльями Советов», из-за которых они совсем недавно вылетели с Пути РПЛ Кубка России.