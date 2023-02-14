В «Галатасарае» прокомментировали слухи о Захаряне

В пресс-службе стамбульского «Галатасарая» прокомментировали сегодняшние слухи по поводу возможного трансфера в клуб полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян? У нас нет никакой информации об этом. Наши мысли сейчас только о землетрясении и здоровье людей», - заявил порталу Sport24 директор по связям с общественностью клуба Коскун Гульбахар.

Ранее в соцсетях появились новости о переходе молодого россиянина в турецкий гранд, называлась даже приблизительная сумма трансфера – 13 млн евро, включая бонусы. До этого Захаряна связывали в основном с лондонским «Челси», куда молодой футболист так и не перешёл.