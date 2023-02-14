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В «Галатасарае» прокомментировали слухи о Захаряне

14 Февраля 2023 • 21:31 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

В пресс-службе стамбульского «Галатасарая» прокомментировали сегодняшние слухи по поводу возможного трансфера в клуб полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян? У нас нет никакой информации об этом. Наши мысли сейчас только о землетрясении и здоровье людей», - заявил порталу Sport24 директор по связям с общественностью клуба Коскун Гульбахар.

Ранее в соцсетях появились новости о переходе молодого россиянина в турецкий гранд, называлась даже приблизительная сумма трансфера – 13 млн евро, включая бонусы. До этого Захаряна связывали в основном с лондонским «Челси», куда молодой футболист так и не перешёл.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Leonardis
14 Февраля 2023 в 21:52
опять фейк, во Захарян дает...
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