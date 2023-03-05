В «Динамо» заявили, что Маричаль получил травму

Пресс-служба московского «Динамо» поделилась информацией о состоянии здоровья защитника команды Николаса Маричаля.

«В матче с «Крыльями Советов» Николас Маричаль был заменен по медицинским причинам. Он подвернул голеностоп», — сообщили «РБ Спорту» в пресс-службе «бело-голубых».

«Динамо» одержало победу с минимальным счетом над «Крыльями Советов» (1:0) в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

21-летний Маричаль провел на поле 44 минуты, после чего был заменен из-за травмы. Всего в этом сезоне парагваец сыграл в 12 матчах во всех турнирах.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.