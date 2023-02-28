Рахманович: «Из Пиняева вырастет выдающийся игрок»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович оценил уже своего бывшего партнёра по клубу – Сергея Пиняева. Зимой молодой футболист, напомним, сменил Самару на Москву, перейдя в «Локомотив».

«Сразу оценил Пиняева, как только пришёл в клуб. Я понял, что из него вырастет большой, выдающийся игрок. О нем будет говорить вся Россия, и я хотел бы увидеть в топ-чемпионатах Европы, например в Англии или в Испании», - рассказал Рахманович порталу Sport24.

Босниец добавил, что молодого полузащитника сейчас очень не хватает «Крыльям», однако аргентинский новичок самарцев Бенжамин Гарре может стать отличной заменой россиянину.