Силкин: «Динамо» по силам побороться за тройку в этом сезоне»

Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы своей бывшей команды в борьбе за топ-3 нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Динамо» по силам побороться за тройку в этом сезоне. Сейчас команда не хватает опытных футболистов, которые бы могли повести за собой молодёжь. Пока тоже не понятно, как себя проявит Захарян, Тюкавин и другие ребята», — приводит слова специалиста издание «РБ Спорт». По его мнению, отсутствие подписаний «Динамо» во время зимнего трансферного окна связано с финансами, отметив, что для полного понимания ситуации в клубе нужно находиться внутри. Силкин считает, что «бело-голубым» не помешают новые футболисты.

Напомним, что после 17 туров «Динамо» находится на четвёртой строчке в таблице чемпионата, отставая от третьего места на шесть баллов.