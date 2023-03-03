Бейл прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Локомотива»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о своём возможном переходе в «Локомотив». Напомним, минувшей зимой ходили слухи о том, что московский клуб может пригласить 27-летнего нидерландца на место Максима Ненахова.

«Лично я ничего не слышал об интересе «Локомотива» ко мне. Никогда не общался на эту тему», — цитирует Бейла «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года из клуба «Эммен» за 200 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе самарской команды 24 игры, забил один гол и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает нидерландского футболиста в 1,5 миллиона евро.