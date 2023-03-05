Коваленко: «Там уже в конце моя ошибка была, и нам забили сразу после этого»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Крылья Советов» (1:0) Александр Коваленко поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме играли лучше «Динамо», создавали моменты, создавали голы, которые были отменены. Почему это всё в основном пропало во втором тайме?

- Не знаю, может быть, физически как-то подсели, они забрали инициативу в свои руки, начали контролировать мяч, больше атаковать, не знаю. Там уже в конце моя ошибка была, чуть не задвинулся, передача между прошла, и нам забили сразу после этого.

- Насколько отменные голы сказались на вашем психологическом состоянии?

- Я думаю, они немного сказались, но мы быстро постарались заиграть эти моменты и всё.