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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нгамалё пообещал выучить русский язык за полтора года

02 Февраля 2023 • 13:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Камерунский футболист столичного «Динамо» Муми Нгамалё рассказал, сколько времени ему потребуется, чтобы выучить русский язык.

«Я сказал нашему защитнику Эли Дасе, что мне на это потребуется полтора года. Он ответил, что это просто невозможно. Мы ни на что не спорили, просто обсуждали этот момент», — приводит слова участника катарского чемпионата мира«Спорт-Экспресс». Нападающий также отметил, что важно общаться с людьми на их родном языке.

Напомним, что Нгамалё присоединился к коллективу Российской премьер-лиги в сентябре прошлого года. На его счету два гола при одном ассисте в десяти встречах во всех турнирах нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё
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