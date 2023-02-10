Президент «Оренбурга»: «Недоволен не переходом Сычевого в «Крылья», а тем, как произошёл трансфер»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Трансфер, напомним, случился уже порядку двух месяцев назад.

«Я не доволен не тем, что Сычевой перешё в «Крылья Советов», а тем, как осуществлён был трансфер и то, что вокруг этого перехода происходило. Других недовольств у меня нет», - цитирует функционера Sport24.

Напомним, что Сычевой забил в текущем сезоне за «Оренбург» 17 голов в 19 матчах во всех турнирах, в которых уральский клуб участвовал. Оренбуржцы должны получить за своего бывшего игрока 100 млн руб.