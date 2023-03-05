Силкин: «Победы в один мяч достаточно»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Динамо» с минимальным преимуществом обыграло самарские «Крылья Советов». Игру прокомментировал бывший наставник московского клуба Сергей Силкин, который считает, что москвичи сыграли эффективно, победив с минимальным счетом.

- Счёт 1:0 даёт три очка. Это очень важно. Не обязательно выигрывать 2:0, 5:0 или 10:0. Победы в один мяч достаточно. «Крылья»— неудобный соперник для «Динамо», - цитирует слова Силкина «Спорт-Экспресс».

В следующем туре российского чемпионата московскому «Динамо» предстоит сразиться на выезде с «Краснодаром».