Гранат: Писарский — один из самых ярких игроков РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о форварде «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

Гранат заявил в интервью Metaratings, что Писарский уже является одним из самых ярких футболистов и открытий в РПЛ. Дальнейшая карьера будет зависеть от его выбора и тех предложений, которые ему поступят, если он продолжит прогрессировать, то летом в нем будут заинтересованы другие клубы, считает эксперт.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 19 мячей и записал на свой счет две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

Предстоящий поединок «Крылья Советов» проведут 5 марта против «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ.