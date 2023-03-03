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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: Писарский — один из самых ярких игроков РПЛ

03 Марта 2023 • 09:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о форварде «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

Гранат заявил в интервью Metaratings, что Писарский уже является одним из самых ярких футболистов и открытий в РПЛ. Дальнейшая карьера будет зависеть от его выбора и тех предложений, которые ему поступят, если он продолжит прогрессировать, то летом в нем будут заинтересованы другие клубы, считает эксперт.

В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 19 мячей и записал на свой счет две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

Предстоящий поединок «Крылья Советов» проведут 5 марта против «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Гранат Владимир Писарский
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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