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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нгамалё: «Были предложения из Германии и Франции, но я решил перейти в «Динамо»

02 Февраля 2023 • 10:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал своё решение перейти в российский клуб в сентябре прошлого года. Напомним, что ранее камерунский футболист защищал цвета швейцарского «Янг Бойз».

Нгамалё признался, что решение перейти в «Динамо» далось ему легко, несмотря на то, что он также имел предложения из Германии и Франции. По словам 28-летнего футболиста, после семи лет выступлений в Швейцарии ему захотелось попробовать что-то новое.

«Политическая ситуация в мире меня не пугала. У меня не было ни страха, ни беспокойства, потому что данная ситуация не имеет ничего общего с футболом. Моё дело — играть в футбол», — цитирует Нгамалё «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Нгамалё провёл за «бело-голубых» 10 матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё
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