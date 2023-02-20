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Турецкий журналист: «Галатасарай» очень хочет подписать Захаряна» эксклюзив

20 Февраля 2023 • 16:10 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Турецкий журналист Мехмет Герель, близкий к «Галатасараю», в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в команду из Стамбула.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист сам изъявил желание переехать в Турцию, дав интервью местному изданию. Однако позже московский клуб опроверг эту информацию.  

- Насколько я знаю, «Галатасарай» очень заинтересован и ведёт переговоры с Захаряном, клуб пытается убедить Арсена в своём проекте, проблема в том, что «Динамо» не хочет его отпускать, а сам Захарян, как я понимаю, сомневается.

Слова же о том, что он хочет перейти в «Галатасарай» — обычная утка. Клубу предстоит много работы, если он хочет увидеть в составе Захаряна. Дело в том, что трансферное окно закрылось, но до 5 марта клубы всё равно могут подписывать игроков, окно продлили. Это будет тяжёлый трансфер, но «Галатасарай» уже подписал Дзаньоло, Торрейру, Оливейру и Икарди, так что всё возможно.

- Почему «Галатасарай» так заинтересован в Захаряне?

- Клуб понимает, что это прекрасный футболист, который может развиваться. Он может помочь команде, а также за него можно будет получить очень хорошие деньги. Сейчас из Турции уехать в топ-клуб проще, чем из России, так что для Захаряна — переход в Турцию хороший шанс. Если трансфер состоится, то «Динамо» получит процент от следующей продажи, а она может состояться уже этим летом.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает молодого россиянина в 15 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Мехмет Герель
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20 Февраля 2023 в 17:05
Захарян дураком будет если не перйдет!
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