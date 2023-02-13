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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Портановы опроверг возможный переход в клуб РПЛ

13 Февраля 2023 • 12:08 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Маттео Матерацци, представитель полузащитника «Дженоа» Маноло Портановы, высказался об интересе клубов РПЛ к его клиенту.

«Нет, Маноло не был предложен российским клубам. Мы не рассматриваем такой вариант. Его переход в какой-либо клуб из России сейчас невозможен», — заявил агент 22-летнего хавбека в интервью изданию Sport24.

Напомним, что ранее появилась информация о сорвавшемся переходе Портановы в «Крылья Советов» или столичное «Торпедо», о чём говорил сам агент игрока. В нынешнем сезоне Портанова провёл за клуб Серии Б 14 матчей во всех состязаниях, забив один мяч при двух ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Крылья Советов Дженоа Маттео Матерацци Маноло Портанова Трансферы футбола - зима 2023
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