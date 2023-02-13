Агент Портановы опроверг возможный переход в клуб РПЛ

Маттео Матерацци, представитель полузащитника «Дженоа» Маноло Портановы, высказался об интересе клубов РПЛ к его клиенту.

«Нет, Маноло не был предложен российским клубам. Мы не рассматриваем такой вариант. Его переход в какой-либо клуб из России сейчас невозможен», — заявил агент 22-летнего хавбека в интервью изданию Sport24.

Напомним, что ранее появилась информация о сорвавшемся переходе Портановы в «Крылья Советов» или столичное «Торпедо», о чём говорил сам агент игрока. В нынешнем сезоне Портанова провёл за клуб Серии Б 14 матчей во всех состязаниях, забив один мяч при двух ассистах.