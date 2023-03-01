Корниленко — о Рассказове и Зуеве: «Голодные до футбола ребята – они не «сбитые лётчики»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о подписании Николая Рассказова и Александра Зуева в зимнее трансферное окно.

«Молодые, голодные до футбола ребята – они не «сбитые летчики», им не по 34 года. Самый большой плюс – они хотели к нам. Мы достигли такого уровня, что ребята в хорошем футбольном возрасте, в расцвете сил, сами хотят к нам перейти. Такого давно не было», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Рассказов перебрался в «Крылья Советов» из московского «Спартака», а Зуев перешел в самарский клуб из «Химок» на правах свободного агента.

После 17 туров подопечные Игоря Осинькина занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков.