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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван самый дорогой российский игрок старше 31 года

09 Февраля 2023 • 18:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских игроков старше 31 года. Первое место в нём – у 33-летнего форварда московского «Динамо» Фёдора Смолова, его рыночная стоимость на данный момент – 5 млн евро.

На втором месте имеющий российское гражданство в качестве второго 32-летний Марио Фернандес, ныне выступающий в Бразилии за «Интернасьонал». Его стоимость – 4,5 млн евро.

На третьем месте – новичок «Локомотива» Артём Дзюба, его стоимость – 4 млн евро, форварду 34 года.

Отметим, что два представителя европейских чемпионатов заняли девятое и десятое места. Это голкипер «Байера» Андрей Лунёв (31 год, 1,5 млн евро) и полузащитник «Венеции» Денис Черышев (31 год, 1,5 млн евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Артём Дзюба Марио Фернандес
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