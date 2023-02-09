Назван самый дорогой российский игрок старше 31 года

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских игроков старше 31 года. Первое место в нём – у 33-летнего форварда московского «Динамо» Фёдора Смолова, его рыночная стоимость на данный момент – 5 млн евро.

На втором месте имеющий российское гражданство в качестве второго 32-летний Марио Фернандес, ныне выступающий в Бразилии за «Интернасьонал». Его стоимость – 4,5 млн евро.

На третьем месте – новичок «Локомотива» Артём Дзюба, его стоимость – 4 млн евро, форварду 34 года.

Отметим, что два представителя европейских чемпионатов заняли девятое и десятое места. Это голкипер «Байера» Андрей Лунёв (31 год, 1,5 млн евро) и полузащитник «Венеции» Денис Черышев (31 год, 1,5 млн евро).