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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков: «Обидно пропускать на 90-й минуте, столько сил зря потратили!»

08 Марта 2023 • 22:52 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

В последний игровой день восемнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» потерпели обидное поражение в Москве от «Динамо» - победный гол бело-голубые забили в уже добавленное арбитром время.

Защитник самарской команды Юрий Горшков раздосадован поражением, он назвал его обидным. По его словам, причиной поражения была потеря концентрации буквально на пару секунд, за что тут же были наказаны - высшая лига российского футбола не прощает расслабленности.

- Обидный результат. Первый тайм был хорошим. Если говорить про второй, то какие моменты были у «Динамо»? Обидно пропускать на 90-й минуте. Столько сил потратили: потеряли концентрацию на пару секунд — и пропустили, - цитирует слова Горшкова «Чемпионат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Юрий Горшков
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