В «Динамо» прокомментировали возможное продление контракта Смолова

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с контрактом нападающего команды Фёдора Смолова, который рассчитан до лета нынешнего года и включает в себя опцию продления ещё на сезон.

«Для автопродления должно случиться то, что прописано у Фёдора в контракте. А это конфиденциальная информация. Обе стороны в комфортном положении», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 33-летний Смолов провёл за «бело-голубых» 22 игры, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Цвета «Динамо» форвард защищает с января 2022 года, ранее он также выступал за «Локомотив», «Сельту», «Краснодар», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».