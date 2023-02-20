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Турецкий комментатор считает, что Захарян уйдёт из «Галатасарая» спустя сезон

20 Февраля 2023 • 23:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Турецкий спортивный комментатор Серкан Аккоюн поделился мыслями по поводу возможного перехода Арсена Захаряна в «Галатасарай» из московского «Динамо».

«Захарян - это великий талант, который всё ещё очень высоко котируется на европейском рынке. Если он переедет в стамбульский клуб, то останется в «Галатасарае» максимум на сезон, а затем, возможно, уйдёт в другой клуб, побив рекорд по продаже», - цитирует Аккоюна Haber Sari Kirmizi.

Ранее турецкие СМИ уже публиковали детали возможного трансфера. «Львы» Стамбула хотят предложить за молодого динамовца 13 млн евро, сумма отступных за игрока превысит 30 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Серкан Аккоюн
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