Турецкий комментатор считает, что Захарян уйдёт из «Галатасарая» спустя сезон

Турецкий спортивный комментатор Серкан Аккоюн поделился мыслями по поводу возможного перехода Арсена Захаряна в «Галатасарай» из московского «Динамо».
«Захарян - это великий талант, который всё ещё очень высоко котируется на европейском рынке. Если он переедет в стамбульский клуб, то останется в «Галатасарае» максимум на сезон, а затем, возможно, уйдёт в другой клуб, побив рекорд по продаже», - цитирует Аккоюна Haber Sari Kirmizi.
Ранее турецкие СМИ уже публиковали детали возможного трансфера. «Львы» Стамбула хотят предложить за молодого динамовца 13 млн евро, сумма отступных за игрока превысит 30 млн.
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