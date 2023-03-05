Рахимов: «Крылья Советов» не заслуживали поражение»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Динамо» с минимальным преимуществом обыграло самарские «Крылья Советов», однако Рашид Рахимов считает, что счет не отражает реального положения дел в матче. По его мнению, «Крылья Советов» смотрелись достойно и заслуживали получить хотя бы очко, забив два незасчитанных гола.

- Результат не по игре. «Крылья Советов» не заслужили поражение. Это очень болезненный результат, они забили два гола, но они не были засчитаны. «Крылья Советов» хорошо подготовились, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».