Осинькин – о РПЛ: «Мы не в зоне комфорта, но и не в зоне стыков»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал нынешнее положение своей команды в чемпионате России.

«Если говорить про чемпионат: мы не в зоне комфорта, но и не в зоне стыков. Должны биться в каждом матче, в каждом стыке, по-другому быть не может», - цитирует Осинькина «Матч ТВ».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги самарцы, сумев за 17 проведённых поединков набрать 20 очков, расположились на 11 строчке.

Воронежский «Факел», находящийся в зоне стыковых матчей, на 13 месте, имеет в своём активе 13 очков.

Ближайший матч чемпионата самарский коллектив проведёт пятого марта на выезде с московским «Динамо».