Заурбек Плиев: «Захаряну было бы сложно адаптироваться в Турции»

Бывший динамовец, а ныне полузащитник московской «Родины» Заурбек Плиев высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо» в стан лидера чемпионата Турции – «Галатасарай».

«Переход в «Галатасарай» был бы для него хорошим шагом, если бы не политическая ситуация и его армянские корни. Однако сейчас адаптироваться там ему было бы тяжело, он бы испытывал сильное давление. Арсен был на грани перехода, но решил всё обдумать и отказаться», - цитирует Плиева портал Metaratings.

Ранее отец Захаряна поставил точку в вопросе переезда своего сына в Стамбул. Также о планах остаться в «Динамо» заявил и сам футболист.