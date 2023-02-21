Отец Захаряна поставил точку в вопросе возможного перехода сына в «Галатасарай»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал слухи о возможном переходе своего сына в «Галатасарай».

Ранее известный журналист Николо Скира сообщил о готовности турецкого гранда заплатить за 19-летнего россиянина 13 миллионов евро, а самому игроку предложить зарплату в размере 1,9 миллиона евро в год.

«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — приводит слова отца Захаряна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.