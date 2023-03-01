Корниленко: «Крыльям Советов» было важно сохранить Коваленко до конца сезона

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о полузащитнике Александре Коваленко. Напомним, ранее «Сочи» выкупил права на хавбека у самарского клуба, но оставил игрока в аренде в «Крыльях».

«Коваленко – игрок основного состава нашей команды, он полностью адаптирован к требованиям главного тренера. Поэтому для нас было важно, чтобы этот сезон он полностью провел у нас», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Некоторые болельщики считают, что Коваленко нужно было сразу отпустить, но он в аренде до конца сезона, и это правильное решение, отметил функционер.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 21 мачте с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал в свой актив три голевые передачи.