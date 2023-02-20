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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Галатасарай» предложит за Захаряна 13 млн евро

20 Февраля 2023 • 22:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

В турецких СМИ появляются новые подробности о возможного перехода динамовца Арсена Захаряна в стамбульский гранд.

Как сообщает Fotomac, «Галатасарай» предложит «бело-голубым» за игрока 13 млн евро. Эту сумму «Динамо» получит в трёх частях.

Сумма отступных за игрока в контракте с новым клубомсоставит 35 млн евро, а «Динамо», в случае успешного перехода Захаряна уже из «Галатасарая», получит 10% от этой суммы.

Сам игрок будет получать в стамбульском клубе 2,25 млн евро за сезон.

Напомним, «Галатасарай» - лидер чемпионата Турции в текущем сезоне и самый титулованный турецкий клуб. Ранее игрок сам изъявил о желании перебраться в этот турецкий топ-клуб.

Текущее трудовое соглашение Захаряна с «Динамо» заканчивается летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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