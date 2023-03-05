Динамо - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Динамо» и «Крылья Советов» проведут третий матч в 2023 году, и пока они играют только между собой. Самарцы прошли соперника в Кубке, а сегодня будут ему мешать выйти на чистое четвертое место в таблице. В свою очередь обновленная команда Игоря Осинькина даже после ухода лидеров выглядела очень неплохо и в воскресном поединке вполне может заставить соперника нервничать и терять очки.

С 14:00 эфир на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 2 Croatia и Arena Sport 2 Serbia. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.