Бейл: «Крылья Советов» заслуживали большего в матче с «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура РПЛ от «Динамо» (0:1).

«Сегодня мы заслуживали большего. Не могу поверить, что покидаем поле с таким результатом. Через неделю снова игра в Москве. И мы уже настраиваемся на этот матч», — написал Бейл в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.