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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» хочет получить за Захаряна 15 млн евро

17 Февраля 2023 • 22:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Турецкий журналист Якуп Чинар рапортует новые подробности о возможной сделке московского «Динамо» и стамбульского «Галатасарая» по Арсену Захаряну.

Так, журналист пишет, что «Динамо» требует у стамбульцев за игрока 15 млн евро – ровно такая сумма отступных прописана в контракте игрока с «бело-голубыми». А сам молодой игрок хочет зарабатывать в стане «львов» 2-2,5 млн евро за сезон.

Отмечается и то, что сейчас переход Захаряна в европейский клуб напрямую невозможен из-за политической ситуации, поэтому переход в стан лидера чемпионата Турции был бы для молодого игрока идеальным вариантом на пути в европейский топ-клуб.

Ранее в «Динамо» заявили, что не получали предложений по своему главному молодому таланту.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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