«Динамо» хочет получить за Захаряна 15 млн евро

Турецкий журналист Якуп Чинар рапортует новые подробности о возможной сделке московского «Динамо» и стамбульского «Галатасарая» по Арсену Захаряну.

Так, журналист пишет, что «Динамо» требует у стамбульцев за игрока 15 млн евро – ровно такая сумма отступных прописана в контракте игрока с «бело-голубыми». А сам молодой игрок хочет зарабатывать в стане «львов» 2-2,5 млн евро за сезон.

Отмечается и то, что сейчас переход Захаряна в европейский клуб напрямую невозможен из-за политической ситуации, поэтому переход в стан лидера чемпионата Турции был бы для молодого игрока идеальным вариантом на пути в европейский топ-клуб.

Ранее в «Динамо» заявили, что не получали предложений по своему главному молодому таланту.