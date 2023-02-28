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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Захаряну надо уезжать из РПЛ при первой же возможности»

28 Февраля 2023 • 16:44 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Мне жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно. Судя по всему, Арсен сейчас находится в подвешенном состоянии и не знает, какое решение лучше принять для развития карьеры. Мое мнение: надо уезжать при первой же возможности», — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

Эксперт считает, что из-за несостоявшихся трансферов Захарян может поплыть, но это мы сможем понять только по второй части сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 6 ассистов.

В зимнее трансферное окно в услугах Захаряна были заинтересованы «Челси» и «Галатасарай», но хавбек остался в «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Арсен Захарян
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