Канчельскис: «Захаряну надо уезжать из РПЛ при первой же возможности»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Мне жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно. Судя по всему, Арсен сейчас находится в подвешенном состоянии и не знает, какое решение лучше принять для развития карьеры. Мое мнение: надо уезжать при первой же возможности», — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

Эксперт считает, что из-за несостоявшихся трансферов Захарян может поплыть, но это мы сможем понять только по второй части сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 6 ассистов.

В зимнее трансферное окно в услугах Захаряна были заинтересованы «Челси» и «Галатасарай», но хавбек остался в «Динамо».